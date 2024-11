Rocca: “Forze Armate e Unità d’Italia, legame indissolubile”

«Oggi, quattro novembre 2024, celebriamo l’unità nazionale e le nostre Forze Armate. Le due sono indissolubilmente legate, perché l’unificazione dell’Italia è stata possibile solo in virtù della lotta e del sacrificio dei patrioti italiani, negli anni delle guerre del Risorgimento, che hanno permesso la creazione di quella che fu all’epoca definita “la nazione più giovane e più antica d’Europa”. L’indipendenza non ci è stata regalata; abbiamo dovuto combattere, lungamente e duramente.Da decenni le Forze Armate italiane hanno garantito la sicurezza della nostra nazione e, insieme ai nostri alleati della Nato, dell’Europa occidentale. Oltre a proteggere le nostre frontiere, le Forze Armate promuovono la pace all’estero, in missioni di aiuto, peacekeeping e monitoraggio. Se dopo 163 anni di vita comune siamo ancora uniti e indipendenti è grazie anche alle nostre Forze Armate. Viva la Repubblica, viva le Forze Armate, viva l’Italia», lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

COMUNICATO STAMPA

