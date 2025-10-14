ROCCA: «FORMAZIONE NEI PENITENZIARI, OLTRE 4,5 MLN PER DARE UN FUTURO A CHI HA SBAGLIATO»

«Grazie al sostegno del Ministero della Giustizia, arrivano nel Lazio oltre 4,5 milioni di euro destinati alla formazione professionale dei detenuti. Si tratta di un investimento importante per creare laboratori specializzati – dalla gastronomia alla gestione dei rifiuti elettronici, fino alla produzione di olio e prodotti da forno senza glutine – all’interno degli istituti penitenziari. Vogliamo offrire strumenti concreti per il reinserimento sociale e lavorativo di chi sta scontando una pena, perché la sicurezza passa anche dalla possibilità di costruirsi un futuro diverso. Ringrazio il ministro Carlo Nordio per aver creduto in questa visione: un approccio moderno alla giustizia, che punta sull’inclusione, sulla formazione e su percorsi reali di riscatto». Così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

