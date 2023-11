Rocca d’Arce – Muore a soli 42 anni la vice sindaca Marilena Di Folco

Nel primo pomeriggio di oggi si e’ spenta al San Raffaele di Cassino la vice sindaca di Rocca d’Arce Marilena Di Folco di 42 anni compiuti un mese fa. Era malata da tempo ed ha lottato fino alla fine contro una terribile malattia che l’aveva colpita. Marilena sposata con Stefano era impegnata non solo a livello amministrativo ma anche nel sociale. La tristissima notizia si e’ sparsa subito nel piccolo centro ciociaro suscitando una forte commozione in tutti. Alla vice sindaca tutti volevano bene e ne apprezzavano soprattutto le doti umane e la disponibilità verso tutti. La data dei funerali al momento che scriviamo non sono stati ancora fissati. A tutta la famiglia giungano le sentite condoglianze della nostra redazione.

redazione