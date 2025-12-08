Rocca D’Arce inaugura la Panchina Rossa dedicata a Serena Mollicone

Un gesto di memoria e un impegno contro la violenza sulle donne Rocca d’Arce. È stata inaugurata ieri mattina, nel piazzale antistante la Chiesa di San Bernardo, la Panchina Rossa dedicata a Serena Mollicone, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e segno di profondo impegno civile da parte della comunità. La cerimonia, partecipata e intensa, ha visto la presenza delle autorità civili, dei sindaci del territorio, dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, del Dirigente scolastico, dei docenti, dei cittadini e dei familiari di Serena, che hanno accolto con emozione questo tributo. Significativo l’intervento del Sindaco Rocco Pantanella, che ha dichiarato: «La panchina rossa dedicata a Serena Mollicone è un gesto che nasce dal cuore della nostra comunità. Qui, davanti alla Chiesa di San Bernardo e rivolti verso il luogo dove Serena riposa, abbiamo voluto lanciare un messaggio forte: la dignità e la sicurezza delle donne sono un valore che non può essere negoziato. Questa panchina non rappresenta solo un ricordo, ma un impegno concreto. È un simbolo che ci invita alla responsabilità, alla consapevolezza e alla speranza. Roccadarce vuole essere una comunità che protegge, che educa e che non lascia mai sole le donne di fronte alla violenza.» La scelta del luogo ha conferito alla cerimonia un valore simbolico profondo: dal piazzale della Chiesa si alza lo sguardo verso il punto in cui Serena riposa, un luogo che unisce idealmente la memoria alla spiritualità del paese. L’evento si è concluso con un momento di raccoglimento davanti alla targa commemorativa apposta sulla panchina, pensata per custodire nel tempo il ricordo di Serena e il messaggio dell’intera comunità. Con questa iniziativa, il Comune di Roccadarce rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura del rispetto, nel sostenere la prevenzione della violenza di genere e nel costruire una comunità più consapevole, solidale e attenta.

Correlati