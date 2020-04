Rocca d’Arce (FR) – La solidarietà unisce associazione, volontari e forze dell’Ordine.

A Rocca d’Arce, la solidarieta’ continua, grazie al presidente Agostino Sera dell’Associazione ‘Smile Amici di Ilaria’ , alla collaborazione del vicepresidente Patrizio Di Folco della protezione civile delle Guardie Forestali Ambientali e ai Carabinieri della stazione di Arce, la consegna per la Pasqua dei pacchi alla cittadinanza in difficoltà a causa del Coronavirus.Come in tutti i momenti storici segnati da un evento tragico,e quello che stiamo vivendo lo è , la forbice fra ricchi e poveri si fa inevitabilmente più larga. Guardare e riconoscere il vicino di casa o le fasce più deboli in difficoltà è un dovere. L’aiuto solidale, piccolo o grande che sia, è fondamentale da parte di tutti dichiara il vicepresidente Di Folco.

