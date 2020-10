Rocca D’Arce (FR) – Giornata di prevenzione delle patologie cardio e cerebrovascolari

Una vita salva grazie alla giornata di prevenzione delle patologie cardio e cerebrovascolari. Nella mattinata odierna grazie alla giornata di prevenzione delle patologie cardio e cerebrovascolari organizzata dall’ associazione Alice e alla croce Rossa Italiana con il patrocinio del comune di Roccadarce, è stata individuata su un paziente un allarmante Cardiopatia in atto.

L’equipe medica di screening con l’autorevole presenza del primario del Pronto soccorso dell’Ospedale spaziani di Frosinone dottor Fabrizio Cristofari , ha provveduto alla stabilizzazione del paziente ed attivato con urgenza l’ambulanza del 118, arrivata sul posto in pochi minuti. Il paziente è stato trasportato con urgenza presso l’ospedale spaziani di Frosinone.

Il sindaco professoressa Rita Colafrancesco , afferma: La prevenzione ha salvato una vita” e ringrazia medici infermieri e operatori sanitari la croce Rossa Italiana e dell’ associazione Alice per per aver contribuito alla eccellente realizzazione dell’ evento. Un plauso va alla popolazione che ha partecipato e alle Guardie Forestali Ambientali Valle del Liri, dirette dal Presidente Rocco Simone per aver contribuito a far rispettare rigorosamente l’attuale normativa anti covid 19.

COMUNICATO STAMPA