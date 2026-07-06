Rocca crolla nei sondaggi: è ultimo per gradimento

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, registra un netto calo di consenso e si colloca all’ultimo posto nella classifica del gradimento dei governatori italiani. Secondo i dati diffusi dall’indagine, il governatore si ferma al 42% di apprezzamento, ben al di sotto del 53,9% con cui era stato eletto, perdendo in poco più di tre anni quasi dodici punti percentuali.

Un risultato che rappresenta un campanello d’allarme per l’intera maggioranza di centrodestra che guida la Regione Lazio. Il calo di consenso del presidente viene interpretato come il segnale di un crescente malcontento nei confronti dell’azione amministrativa, in un contesto in cui diversi sondaggi nazionali indicano un rafforzamento del centrosinistra.

Sul piano politico, il dato rischia di avere ripercussioni anche sugli equilibri interni alla coalizione. Quando il consenso diminuisce, infatti, aumentano tensioni e distinguo tra gli alleati.