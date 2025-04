ROCCA: «CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI SUOR PAOLA, ESEMPIO DI BONTÀ E SOLIDARIETÀ»

«Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Suor Paola, esempio di bontà e solidarietà, che mi onoro di aver chiamato amica e con cui ho condiviso la passione calcistica. È triste il giorno in cui si spegne una luce, perché questo era Suor Paola: una luce di speranza e di amore per il prossimo. Ricordo con commozione i momenti passati insieme e le tante iniziative di volontariato e solidarietà a cui abbiamo collaborato. Suor Paola ci ricordava, ogni giorno, la nobiltà del gesto disinteressato. L’aiuto ai più deboli, ai più fragili, era al cuore della sua vita, delle sue azioni e delle sue preghiere. Da oggi, siamo tutti più poveri. Ma la tristezza, la perdita, appartengono solo a chi è rimasto nel mondo. Suor Paola è tornata nella casa del Padre». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. https://www.facebook.com/share/p/12G7QHmLbjZ/

