ROCCA: «CON NUOVI FONDI AMPLIATO VENTAGLIO DI BENEFICIARI VOUCHER DA 500 EURO. LO SPORT È UN DIRITTO PER OGNI BAMBINO E RAGAZZO»

«Lo sport è un diritto e nessun bambino o ragazzo del Lazio devono esserne privati. Con questo intento abbiamo ampliato gli ammessi ai voucher sport, arrivando a una somma di 24 milioni di euro. Grazie a questo nuovo stanziamento, deliberato oggi in Giunta, oltre 47mila famiglie riceveranno il buono da 500 euro per far praticare sport ai figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni. Il ventaglio di beneficiari si allarga molto e ne siamo davvero orgogliosi».Lo dichiara Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio

