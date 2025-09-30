ROCCA: «CON ACQUAROLI AVANTI INSIEME PER IL FUTURO DEL CENTRO ITALIA»

«Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Francesco Acquaroli per la sua riconferma alla guida della Regione Marche. È un risultato importante che premia la serietà e l’impegno con cui ha saputo interpretare il ruolo di Presidente, sempre vicino ai cittadini e ai territori. La sua vittoria rappresenta non solo un riconoscimento per il lavoro svolto, ma anche una grande opportunità per rafforzare la collaborazione tra le nostre Regioni. Lazio e Marche, insieme alle altre realtà del Centro Italia, hanno una responsabilità comune: unire le forze per rendere sempre più competitivi i propri territori, migliorare i servizi, sostenere lo sviluppo economico e sociale, e affrontare con visione le sfide che ci attendono. Sono certo che continueremo a costruire un percorso condiviso capace di valorizzare il Centro Italia», Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

