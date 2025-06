ROCCA: «CARABINIERI SIMBOLO DI DEDIZIONE, CORAGGIO E SERVIZIO»

«Oggi celebriamo l’Arma dei Carabinieri, simbolo di dedizione, coraggio e servizio alla comunità. A nome della Regione Lazio, esprimo profonda gratitudine a tutte le donne e gli uomini che, ogni giorno, garantiscono la sicurezza e la legalità nel nostro territorio. Il vostro impegno costante rappresenta un baluardo di fiducia per i cittadini e un esempio di alto senso dello Stato. In questa giornata speciale, rinnoviamo il nostro sostegno e riconoscimento per il prezioso lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri. Grazie per essere sempre al fianco della nostra comunità».Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Correlati