Roberto Mollicone: “Piena solidarietà al tabaccaio di Santopadre”

La difesa è sempre legittima, sopratutto quando ad essere messi in pericolo sono i nostri figli. Queste sono le dichiarazioni dell’ ormai ex militante di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto, che dichiara: ” Voglio esprimere piena solidarietà al tabaccaio di Santopadre, coinvolto purtroppo nel tragico evento della notte scorsa, che ha portato all’ uccisione do un giovane rumeno, introdottosi nella sua abitazione per commetere un furto. Da padre, prosegue Mollicone, ben comprendo le preoccupazioni e la paura mostrate dal tabaccaio in quei momenti, paure amplificate anche dalla presenza del proprio figlio. Spero che la legge e la giustizia facciano il proprio corso, tenendo in considerazione tutti gli aspetti, e che alla fine questo padre di famiglia venga ritenuto giustamente innocente”.

COMUNICATO STAMPA

