ROBERTA PARENTE LASCIA LA LEGA E PASSA CON FDI

Roberta Parente lascia la Lega ed entra a far parte di Fratelli d’Italia. Verolana, già componente del Direttivo provinciale della Lega in seno al quale ha rivestito l’incarico di responsabile del “Dipartimento Sociale”, ha ufficializzato la sua scelta sabato sera a Ceccano in occasione della manifestazione “Notte Verde”, alla quale era presente anche l’assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini.

“Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra di Fratelli d’Italia – ha dichiarato Roberta Parente subito dopo aver reso nota la sua decisione – Ringrazio in merito il coordinatore comunale di Veroli di FdI, Cristiano Papetti, che ha sempre creduto in me, così come un ringraziamento lo rivolgo alla mia carissima amica Lorella Biordi, con la quale ho condiviso anni di battaglie, e, ancor di più, voglio dire ‘grazie’ all’assessore regionale Giancarlo Righini, anche lui convinto nel credere nelle mie capacità e nella mia passione politica”.

“Conosco da anni Cristiano Papetti – ha proseguito la Parente – e nel 2024 ho sostenuto la sua candidatura a sindaco di Veroli dopo aver fatto parte insieme della stessa associazione “Veroli Viva (della quale sono stata presidente). Sono uscita in punta di piedi da un direttivo provinciale, dove, grazie al lavoro svolto sul territorio, ha avuto l’incarico di dirigere un Dipartimento importante qual è quello dei servizi sociali, cariche di cui sono fiera.

Ora – ha concluso Roberta Parente – entro con convinzione nella grande famiglia di Fratelli d’Italia. E lo faccio con spirito di squadra, certa che occorre confrontarsi e condividere le proprie idee per poter fare il meglio per il nostro territorio”.

Dal canto suo, il coordinatore comunale di Veroli di Fratelli d’Italia, Cristiano Papetti, ha così commentato l’ingresso di Roberta Parente: “Con grande soddisfazione, quale coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Veroli, do il benvenuto a Roberta Parente. Nel 2024 ha sostenuto la mia candidatura a Sindaco in tal modo anteponendo, a posizioni di comodo (o presunte tali!), la coerenza e i valori identitari del centrodestra. Abbiamo iniziato insieme un percorso: lo stiamo portando avanti e lo porteremo avanti sempre. E sempre di comune accordo. La sua adesione al nostro partito è avvenuta alla presenza dell’assessore regionale a Bilancio, Agricoltura, Sovranità alimentare, Parchi e Foreste, On. Giancarlo Righini, a cui vanno i ringraziamenti per la quotidiana azione a tutela del nostro territorio, e alla presenza di Lorella Biordi”.