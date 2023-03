Roberta Della Casa (M5S Lazio): “Nostra forza è coesione. Pronti ad affrontare le sfide”

“Ringrazio di cuore tutti i miei colleghi per avermi indicata quale capogruppo. Credo fermamente che la nostra forza sia la coesione del gruppo ed un metodo di lavoro condiviso. Sono altresì orgogliosa dell’elezione del collega Valerio Novelli all’interno dell’Ufficio di Presidenza, un segnale importante ottenuto grazie alla collaborazione con le altre opposizioni, con le quali porteremo avanti un’opposizione vigile ed intransigente, ma al tempo stesso propositiva e sempre a favore dei cittadini laziali. Siamo già al lavoro per affrontare al meglio le tante sfide che ci attendono in questo percorso politico ed amministrativo”.Così in una nota Roberta Della Casa, capogruppo del Movimento 5 Stelle Lazio.

COMUNICATO STAMPA

Correlati