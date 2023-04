Roberta Cassetti (PD Frosinone): “Accolgo con entusiasmo l’annuncio della nuova composizione della segreteria di Elly Schlein”

“Una ventata d’aria, Un respiro.

Una primavera che si annuncia ricca e densa verso una direzione possibile:quella dei diritti!

Perché è di questo che abbiamo bisogno e necessità.

Ora più che mai!

Accolgo con entusiasmo l’annuncio della nuova composizione della segreteria di Elly Schlein e nutro speranze per quello che potrà essere il futuro per il nostro di Paese.

Stiamo assistendo ad un vero e proprio declino per quel che concerne i diritti di tutti e tutte.

Dalla questione della gpa,al matrimonio egualitario fino ad arrivare al ricordo dell’affossamento del ddl zan ed a pagarne le conseguenze sono proprio coloro che hanno investito tempo ed energia per poter essere al passo con gli altri paesi d’Europa.

Ma ancora ad oggi non siamo che il fanalino di coda di un governo che cancella i diritti invece che promuoverli.

L’impegno di ricostruire e poter agire per un bene comune è stato dato dalla nostra segreteria ed auspico che ciò possa trasformarsi in un agire concreto per tutti e tutte nella direzione di una maggiore tutela dei diritti.

Ora più che mai!”

Roberta Cassetti iscritta al PD Frosinone e vice Presidente del Collettivo Ugualmente.

COMUNICATO STAMPA

