Road to Sanremo 2020 / Radio Civita InBlu e RAV Radio Antenna Verde al 70° Festival della Canzone Italiana

Dal 4 all’8 febbraio Radio Civita InBlu e RAV Radio Antenna Verde partiranno per Road to Sanremo 2020, il progetto radio, tv, web e social che seguirà il 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Interviste, curiosità e dirette dall’Ariston, con sei inviati dal Golfo degli Aurunci per seguire la kermesse canora più importante d’Italia, con inviati accreditati in Sala Stampa e on the road per le strade di Sanremo.

Gli editori di RCI e RAV affermano: “Vogliamo raccontare il Festival cercando di creare un ponte tra Sanremo e il Golfo degli Aurunci. Siamo contenti dell’opportunità di essere presenti a un evento così importante a livello radiofonico e comunicativo. Tutto ciò è reso possibile grazie ai nostri sponsor e partner che ringraziamo di cuore”.

Radio Civita InBlu è in radio fm, app, social e web su www.radiocivitainblu.it. RAV Radio Antenna Verde è in radio fm, tv, app, social e web su www.radioantennaverde.it, in DAB canale 10B da Napoli a Terracina e sul nuovo canale televisivo RAV TV. Linea diretta WhatsApp al 348.8881447 e 349.2520492.

COMUNICATO STAMPA