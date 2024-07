Rivoluzione rifiuti, da oggi entra in vigore il nuovo piano di raccolta

A partire da oggi, primo luglio 2024, il Comune di Boville Ernica attuerà un nuovo piano di raccolta dei rifiuti, progettato per migliorare l’efficienza del servizio e promuovere una maggiore sostenibilità ambientale. Grazie al nuovo piano, dettagliato per le utenze domestiche e non domestiche, si avrà un significativo aumento della frequenza di raccolta di materiali come carta e vetro, nonché una revisione dell’orario per il deposito dei rifiuti.

UTENZE DOMESTICHE:

– Lunedì: Organico

– Martedì: Plastica e Metalli

– Mercoledì: Pannolini/Pannoloni e Secco Residuo

– Giovedì: Carta e Cartone

– Venerdì: Organico

– Sabato: Vetro e Pannolini/Pannoloni

UTENZE NON DOMESTICHE:

– Lunedì: Cartone Selettivo e Organico

– Martedì: Plastica e Metalli

– Mercoledì: Vetro e Secco Residuo

– Giovedì: Carta e Cartone

– Venerdì: Cartone Selettivo e Organico

– Sabato: Vetro

Il Sindaco Enzo Perciballi, che ha anche la delega all’Ambiente, esprime grande soddisfazione per l’introduzione di questo innovativo sistema, fortemente voluto dalla sua Amministrazione comunale: “Con il nuovo piano di raccolta rifiuti non solo rispondiamo meglio alle esigenze quotidiane dei nostri cittadini ma facciamo anche un passo importante verso il rispetto dell’ambiente, proseguendo il cammino intrapreso negli scorsi anni. Incrementare la frequenza di raccolta della carta e del vetro significa ridurre i rifiuti residui e incrementare il riciclo, un obiettivo fondamentale per la nostra cittadinanza e per l’ambiente in cui viviamo”.

Quindi il primo cittadino ha illustrato le principali e più importanti novità: raccolta settimanale anziché quindicinale della carta e del vetro per le utenze domestiche, e due volte a settimana per le utenze commerciali; introduzione di un nuovo servizio di raccolta ingombranti tramite isola ecologica itinerante, disponibile ogni primo sabato del mese nell’area sosta camper a valle del centro storico, sotto il belvedere di Porta San Nicola, con il primo appuntamento fissato per sabato 6 luglio; orario di deposito anticipato: i rifiuti devono essere depositati entro le 4:00 del mattino e non più entro le 6:00 come accadeva prima; uso di sacchi trasparenti: è necessario utilizzare sacchi colorati ma trasparenti per permettere la verifica del contenuto, contribuendo così al rispetto delle normative di raccolta differenziata, è vietato l’uso dei sacchi neri e tutti i depositi non conformi non verranno ritirati; per tutte le utenze con bambini in fasce o persone allettate, è disponibile un servizio di raccolta di pannolini e pannoloni, basta fare richiesta al numero verde 800132242 e la raccolta avverrà due volte a settimana, il mercoledì e il sabato: dunque i pannolini e pannoloni si ritirano una volta con l’indifferenziata e l’altra da soli per aumentare il servizio.

Il sindaco Perciballi conclude: “Questo cambiamento non solo migliora la qualità del servizio ma dimostra il nostro impegno continuo per una gestione dei rifiuti più responsabile e attenta. È un’azione concreta verso una Boville Ernica più pulita e sostenibile. La collaborazione di tutti i cittadini è essenziale per il successo di questo nuovo sistema”.

COMUNICATO STAMPA