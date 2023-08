Riviera di Ulisse, presentazione del libro “Incontri d’Estate, stelle spugne ed altri invertebrati nell’area marina del Parco Regionale Riviera di Ulisse”

Con il terzo volume della collana “Incontri d’Estate”, del biologo marino Prof. Adriano Madonna e pubblicata da AliRibelli Edizioni, con l’introduzione dell’arch. Luigi Valerio si completa la serie dedicata alla vita del nostro mare, precisamente dell’area marina protetta del parco regionale. Il nome completo del libro, infatti, è “Incontri d’Estate – Stelle, spugne e altri invertebrati nell’area marina del Parco Regionale Riviera di Ulisse”. Il primo volume, pubblicato due anni fa, è dedicato esclusivamente ai pesci, il secondo, presentato l’anno scorso, ai molluschi e ai crostacei. Con questo terzo volume l’autore descrive le specie di tutti gli altri phyla e cioè gli echinodermi, i briozoi, i tunicati, gli cnidari etc., a cui appartiene la maggior parte di quegli organismi marini che siamo soliti osservare durante le nostre discese in mare con maschera e pinne, ma che per i non addetti ai lavori restano “esseri misteriosi”. L’autore, noto biologo marino di EClab Laboratorio di Endocrinologia Comparata dell’Università “Federico II” di Napoli e docente di Scienze Ambientali presso l’ITS Academy G. Caboto di Gaeta, ha scritto, sino ad oggi, più di trenta libri, quasi tutti di impronta scientifica dedicati alla vita dei mari di tutto il mondo. Nelle pagine di “Incontri d’Estate”, oltre ai suoi scritti caratterizzati da una grande facilità di linguaggio e di esposizione, troverete le fotografie subacquee (tutte dell’autore, che vanta uno degli archivi naturalistici più ricchi d’Italia) delle specie trattate: ognuna, infatti, ha le sue immagini, sì che il lettore possa riconoscere subito l’organismo di cui sta leggendo.

La presentazione, che avrà luogo il 25 agosto, alle ore 19.30, presso la sala Old Station, a Gaeta, inizierà con i saluti del Sindaco di Gaeta, Dott. Christian Leccese, e del Dott. Alessandro De Filippis, Responsabile Settore Promozione dell’Ente Parco Riviera di Ulisse. La conduzione, invece, sarà curata dal Dott. Nicola Maio del Dipartimento di Biologia dell’Università “Federico II” di Napoli e dall’Arch. Luigi Valerio, presidente dell’Associazione AIPU e ricercatore presso il DiSTAR dell’Università “Federico II” di Napoli. L’entrata è libera

