Riunione UGL Lazio: Proposte per un Futuro Sostenibile e Sicuro

Obiettivi e piano di sviluppo regionale; Automotive e Criticità Territoriali; Formazione e Competenze; Sanità e Assistenza Territoriale.

Questi i temi al centro dell’incontro che si è tenuto oggi, presso la presidenza della Regione Lazio con il Presidente Rocca. A confronto con il Governatore Armando Valiani, Segretario dell’UGL Lazio, Riccardo Iotti, Capo Segreteria, e Venanzio Cretarola, membro della Segreteria regionale.

Obiettivi di Sviluppo Regionale

L’incontro ha fornito l’occasione per avanzare richieste fondamentali, in linea con il protocollo d’intesa sottoscritto, ribadendo l’importanza di costruire un piano di sviluppo che non solo rispetti i dati ISTAT, ma che ottimizzi anche l’export della nostra regione, in cui il Lazio si colloca come prima regione italiana per valore delle esportazioni.

Piano di Sviluppo Regionale

È stata affrontata la necessità di un Piano di Sviluppo Regionale, evidenziando l’urgenza di un tavolo di confronto per delineare una nuova programmazione strategica. Questo tavolo dovrà discutere dei fondi strutturali, indispensabili per garantire uno sviluppo economico e sociale, oltre a quello infrastrutturale, che includa sia le infrastrutture digitali che fisiche. È essenziale per garantire che il Lazio rimanga competitivo e attrattivo per le aziende. Per questo motivo, l’UGL Lazio ha richiesto un’accelerazione sulla riforma del Consorzio di Sviluppo Industriale, strumento chiave per facilitare il dialogo tra territori e promuovere innovazione e sviluppo.

Settore Automotive e Criticità Territoriali

E’ stato ampiamente discusso il problema del settore automotive, sottolineando come le criticità non ricadranno solo su Stellantis, ma su tutto l’indotto. È fondamentale considerare le difficoltà di territori come Ostia e Civitavecchia, che necessitano di un confronto a livello regionale per affrontare le loro sfide specifiche. Strumenti come le Zone Economiche Speciali (ZES) e le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) possono rappresentare opportunità per rendere il Lazio una regione competitiva.

Formazione e Competenze

Si è inoltre evidenziato il disallineamento tra l’offerta formativa e le esigenze delle imprese. Per questo, abbiamo spinto per la creazione di “Accordi per le Competenze” a livello regionale, destinati ai settori strategici. È fondamentale ampliare l’accesso ai percorsi formativi per tutti i lavoratori, affinché possano rispondere alle esigenze del mercato del lavoro in continua evoluzione.