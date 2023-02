Riunione Direttivo Upi Lazio, presente a Roma Gianluca Quadrini

Nella sede nazionale dell’Upi a Roma, si è riunito ieri il Direttivo di Upi Lazio. Tra i punti all’ordine del giorno particolare rilevanza assume l’approvazione del rendiconto per l’anno 2022 e l’assemblea di Upi Lazio, prevista per il prossimo 24 febbraio. “E’ necessario un confronto costante tra noi amministratori provinciali affinchè le provincie continuino a rafforzare quel ruolo di punto di riferimento dei comuni” – Sottolinea Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale, presente alla riunione in rappresentanza della Provincia di Frosinone su delega del Presidente Luca Di Stefano. “Mi preme sottolineare – aggiunge Quadrini – quanto le province stanno maturando l’esigenza di cambiare per essere in condizione di svolgere un ruolo fondamentale nella ripresa dei nostri territori. E con grande orgoglio, posso dire che la provincia di Frosinone è sempre più protagonista di questa crescita avendo dimostrato grande capacità di programmazione e pianificazione di progetti per supportare i nostri comuni nelle attività.” Il prossimo 24 febbraio si svolgerà l’Asseblea a Roma per l’elezione della nuova governance dell’Upi Lazio in cui la Provincia di Frosinone sarà protagonista – “Sono sicuro che questa nuova governance, che verrà eletta nella prossima assemblea del 24 febbraio, e di cui oggi se ne sta parlando in prospettiva futura, sarà in grado di a lavorare intorno a progetti che hanno come scopo il benessere dei territori e il miglioramento dei servizi per le nostre comunità. Per questo, per migliorare i servizi alle comunità dei territori che amministriamo, ritengo necessario confrontarsi e lavorare di squadra.”

COMUNICATO STAMPA