Riunione del Coordinamento provinciale di Forza Italia. L’appoggio di Quadrini e Ferdinando alla Coordinatrice Provinciale Rossella Chiusaroli candidata alle prossime Europee

Sì è svolto venerdi a Frosinone, presso la Trattoria, l’incontro del Coordinamento provinciale di Forza Italia durante il quale, dopo aver approfondito gli argomenti riguardanti il partito e ribadito la sua crescita a livello territoriale ma anche nazionale, il Senatore, Claudio Fazzone ha annunciato la candidatura alle Europee di Rossella Chiusaroli. Leadership, competenza politica e lunga esperienza nel campo, solo le qualità che sottolineano che la candidatura della Chiusaroli rappresenta un’opportunità per portare avanti l’agenda del partito e per difendere gli interessi dell’Italia a livello europeo. Sottolineano Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia di Frosinone e Gioacchino Ferdinandi, sindaco di Piedimonte San Germano, che danno pieno sostegno alla Coordinatrice provinciale. “Il

Partito è pronto a continuare a lavorare per il bene del Paese e per difendere gli interessi degli italiani in Europa.” Sottolinea Quadrini “ Rossella Chiusaroli è una persona competente e apprezzata all’interno del partito, sarà in grado di rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini in questa importante tornata elettorale.”

L’annuncio della candidatura del coordinatore provinciale è stato accolto con entusiasmo dai militanti e sostenitori di Forza Italia, che hanno promesso di continuare ad uniti per contribuire alla sua elezione alle elezioni europee.

COMUNICATO STAMPA