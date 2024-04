Riunione dei medici specialisti della Asl di Frosinone, la presidente Savo: plauso al lavoro inclusivo del commissario Pulvirenti

“La convocazione da parte del commissario straordinario della Asl di Frosinone, Sabrina Pulvirenti, di tutti i medici specialisti al fine di ascoltare criticità e problematiche, a cominciare dalle liste d’attesa, ma anche progettualità e punti di vista, è senza alcun dubbio un segnale di apertura e della volontà di ascolto e confronto che mai, almeno a memoria, era stato inviato da un direttore generale o un commissario straordinario al personale in servizio. Testimonianza, questa che le modalità di gestione annunciate dalla dottoressa Pulvirenti sin giorno del suo insediamento alla Asl di Frosinone, non soltanto stanno avendo seguito, ma dimostrano la volontà di coinvolgere attivamente e direttamente i professionisti sanitari in una ‘organizzazione partecipata’ del servizio sanitario provinciale. Ecco perché, prima di tutto da medico chiamato in causa, – avendo ricevuto l’invito a partecipare in qualità di specialista – ma poi da presidente della Commissione regionale Sanità, non posso che apprezzare e rivolgere un plauso al metodo inclusivo del commissario, che mette in atto quell’idea di rispondere con contezza ed efficacia alla richiesta dell’offerta sanitaria, partendo dalle maggiori criticità, una su tutte quella delle liste d’attesa, anche nell’ottica di un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse economico-finanziarie”.

Così la presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo (FdI).

COMUNICATO STAMPA

