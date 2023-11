Ritrovato Vincenzo Ciotoli, il militare scomparso da venerdì

Questa mattina e’ stato ritrovato presso la stazione di Colleferro Vincenzo Ciotoli del 42enne non si avevano più notizie dalla mattinata di venerdì. A trovarlo un amico che e’ riuscito a convincerlo a tornare a casa. Vincenzo e’ in buone condizioni ed e’ stato trasferito presso il Santa Scolastica di Cassino per accertamenti. Vincenzo Ciotoli militare in servizio a Sabaudia attualmente era impegnato a Roma nell’operazione “strade sicure”. Un incubo finito bene per l’intera comunita’ di Ceccano e per la famiglia.

