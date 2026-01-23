Ritrovato senza vita il 15enne scomparso nel pomeriggio

Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda della scomparsa di F.L. il ragazzo di 15 anni di Torre Cajetani di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di oggi.

Il giovane è stato ritrovato senza vita nel territorio comunale. Secondo una prima e ancora parziale ricostruzione, il ragazzo sarebbe rimasto vittima di un tragico incidente: mentre era in bicicletta per una passeggiata, sarebbe caduto battendo violentemente la testa. Un impatto che, purtroppo, non gli avrebbe lasciato scampo.

F. L. era uscito di casa intorno alle 15:30, ma non vedendolo rientrare e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, i genitori hanno lanciato l’allarme. Da quel momento sono scattate immediatamente le ricerche, attivate secondo il Piano provinciale per le persone scomparse, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Il ritrovamento del corpo ha spento ogni speranza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

La notizia ha gettato l’intera comunità nello shock. Torre Cajetani si stringe attorno alla famiglia, molto conosciuta in paese, colpita da un dolore improvviso e devastante. In queste ore sono in corso gli accertamenti di rito, ma al momento l’ipotesi principale resta quella del tragico incidente.

Un pomeriggio qualunque si è trasformato in una tragedia che lascia senza parole, ricordando quanto fragile possa essere la vita, soprattutto quando a spezzarsi è quella di un ragazzo così giovane.

