Ritrovato l’anziano scomparso dal pronto soccorso

admin
carabinieri e ambulanza....
Share on Tumblr

Decisivo l’appello della nipote sui social: fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che  aveva tenuto con il fiato sospeso Ceprano e i comuni vicini. Antonino Parossi, 76 anni, era scomparso dal pronto soccorso dell’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, facendo temere per la sua incolumità.

L’anziano è stato ritrovato a Torrice, in buone condizioni di salute. Decisiva è stata la prontezza di un cittadino che, dopo aver visto l’appello diffuso dalla nipote sui social, lo ha riconosciuto per strada e ha immediatamente avvisato familiari, forze dell’ordine e 118.

Grazie alla collaborazione tra cittadini e istituzioni, Antonino è stato assistito rapidamente e affidato alle cure dei sanitari. Fortunatamente, non ha riportato conseguenze e le sue condizioni sono state giudicate buone.

L’episodio conferma l’importanza della tempestività nelle segnalazioni e della rete di solidarietà che si attiva nelle comunità in situazioni di emergenza, trasformando l’angoscia iniziale in un finale di sollievo.

Foto archivio

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *