Ritrovato l’anziano scomparso dal pronto soccorso

Decisivo l’appello della nipote sui social: fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso Ceprano e i comuni vicini. Antonino Parossi, 76 anni, era scomparso dal pronto soccorso dell’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, facendo temere per la sua incolumità.

L’anziano è stato ritrovato a Torrice, in buone condizioni di salute. Decisiva è stata la prontezza di un cittadino che, dopo aver visto l’appello diffuso dalla nipote sui social, lo ha riconosciuto per strada e ha immediatamente avvisato familiari, forze dell’ordine e 118.

Grazie alla collaborazione tra cittadini e istituzioni, Antonino è stato assistito rapidamente e affidato alle cure dei sanitari. Fortunatamente, non ha riportato conseguenze e le sue condizioni sono state giudicate buone.

L’episodio conferma l’importanza della tempestività nelle segnalazioni e della rete di solidarietà che si attiva nelle comunità in situazioni di emergenza, trasformando l’angoscia iniziale in un finale di sollievo.

Foto archivio