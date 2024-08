Ritrovato dai Carabinieri l’uomo scomparso dal santuario della Madonna di Canneto a Settefrati

Sospiro di sollievo per i familiari di Tiziano Rossi, residente a Sant’Ambrogio sul Garigliano che, giunto giovedì scorso presso il Santuario della Madonna di Canneto con la sua autovettura, aveva fatto perdere le proprie tracce. Le immediate ricerche intraprese dal giorno della sua scomparsa in tutto il territorio dai Carabinieri di Sora e Cassino e dai Carabinieri Forestali, con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Soccorso Alpino e privati cittadini sino a questa mattina non hanno avuto esito positivo. Ma nel pomeriggio odierno l’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Sora lungo la strada nei pressi del Santuario Madonna del Canneto ed era in buona salute. Una grande e buona notizia che, grazie alla fattiva ed ininterrotta attività di ricerca, ha permesso di addivenire al lieto evento, ponendo così fine alla dolorosa angoscia dei familiari dell’uomo.

