Ritiro pre-mondiale basket in carrozzina, Fascina: “Merito degli azzurri per questa storica qualificazione”

I vertici del Comitato italiano paralimpico e della Federazione italiana pallacanestro in carrozzina si sono riuniti ieri a Roma in vista dei mondiali di basket in carrozzina. Nella sede del Comitato italiano paralimpico è stata ufficializzata la Nazionale italiana che parteciperà ai prossimi campionati del mondo, in programma a Dubai dal 9 al 20 giugno.

Erano presenti tra gli altri il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, il presidente della Federazione italiana pallacanestro in carrozzina, Fernando Zappile, il delegato regionale Fipic Lazio, Piergiorgio Fascina.

Pancalli e Zappile si sono complimentati con tutta la squadra per il pass centrato in occasione dei prossimi mondiali e con il delegato Fascina per l’importante lavoro compiuto sul territorio in vista dei campionati del mondo.

“Ringrazio Luca Pancalli e Fernando Zappile per la fiducia e la stima nei miei confronti – ha affermato Piergiorgio Fascina – Merito principalmente degli azzurri che sul campo hanno lottato per raggiungere questa storica qualificazione e di tutto lo staff. Sia la provincia di Frosinone che la città di Cassino si faranno trovare pronte per ospitare il ritiro azzurro prima di volare verso Dubai”.

Lo staff tecnico guidato da Carlo Di Giusto è composto dai tecnici Roberto Ceriscioli e Fabio Castellucci. Staff sanitario composto da Marco Muscillo (medico federale) e Scheila Bellito (fisioterapista). Il meccanico è Claudio Possamai. Capodelegazione della trasferta a Dubai sarà Alessia Ferri, team manager Eleonora Tramontana. La Nazionale italiana si ritroverà presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia il prossimo 8 maggio per la prima fase del percorso di avvicinamento al torneo, che proseguirà poi a Cassino dal 28 maggio al 5 giugno, giorno della partenza per gli Emirati Arabi Uniti.

