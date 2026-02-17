Ritardi nella consegna dei prelievi al Laboratorio Analisi del P.O. di Frosinone. La Cisl Fp Frosinone: necessario un intervento risolutivo

Negli ultimi giorni sono emerse nuove segnalazioni relative a disservizi che stanno interessando il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Frosinone. Si tratta di una problematica che incide direttamente sull’organizzazione del lavoro interno con inevitabili ripercussioni sull’efficienza complessiva del servizio sanitario.

“La Cisl Fp Frosinone ritiene doveroso portare all’attenzione dell’opinione pubblica e della Direzione aziendale le criticità legate alla consegna dei campioni presso il Presidio Ospedaliero di Frosinone – ha affermato il Segretario generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Nonostante le numerose riunioni già svolte dai dirigenti della Asl Frosinone, i campioni di sangue continuano ad arrivare quotidianamente con notevole ritardo, determinando significative difficoltà nell’organizzazione del lavoro interno al Laboratorio Analisi. Il personale sanitario e tecnico sta garantendo, con grande senso di responsabilità e professionalità, la continuità del servizio, ma i ritardi accumulati nella fase di trasporto incidono inevitabilmente sui tempi di lavorazione degli stessi . Il servizio di trasporto dei campioni è affidato a una ditta esterna che opera su scala provinciale. Proprio per questo motivo, riteniamo indispensabile che l’Azienda sanitaria intensifichi il confronto con il soggetto affidatario del servizio, al fine di individuare e adottare soluzioni organizzative efficaci che consentano di superare definitivamente le attuali criticità. Ad oggi risultano già effettuati diversi incontri, ma è necessario giungere in tempi rapidi a una soluzione strutturale e definitiva che renda il servizio pienamente efficiente, garantendo all’utenza tempi di risposta più rapidi e al personale condizioni di lavoro meglio organizzate e sostenibili. La Cisl Fp continuerà a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, nell’interesse dei lavoratori e della qualità del servizio sanitario reso ai cittadini”.

