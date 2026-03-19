Risultato storico alla Klopman di Frosinone: la Uiltec è la prima organizzazione sindacale

Una vittoria “storica” e “plebiscitaria” quella ottenuta dalla Uiltec presso lo stabilimento Klopman di Frosinone. Per la prima volta dopo numerosi anni, l’organizzazione sindacale si attesta come la forza più rappresentativa all’interno dell’azienda.

​Sui 330 lavoratori votanti, la lista Uiltec ha raccolto ben 99 preferenze, un consenso netto che ridisegna gli equilibri sindacali interni. Il successo della Uiltec ha portato a un cambio di guardia significativo all’interno dello stabilimento.

Il successo è coronato dall’elezione di tre rappresentanti: Alessandra Fraioli: la candidata più votata e prima donna eletta nella lista Uiltec alla Klopman, ​Diego Roma e Rocco Colafrancesco

Il Segretario Territoriale della Uiltec di Frosinone, Pino Caccianini, ha espresso profonda soddisfazione: “Questo risultato non era scontato. Siamo stati premiati per le politiche messe in campo sul territorio e per la capacità di dialogare apertamente con i lavoratori. Esprimo un grande ringraziamento per la fiducia accordataci”.

Caccianini ha poi rivolto un ringraziamento speciale a tutta la lista e ai collaboratori per l’impeccabile lavoro svolto: “Lavoreremo per costruire un percorso basato sull’equilibrio e sul costante rispetto delle regole, nell’interesse esclusivo dei lavoratori”.