Risultato storico alla Klopman di Frosinone: la Uiltec è la prima organizzazione sindacale

Una vittoria “storica” e “plebiscitaria” quella ottenuta dalla Uiltec presso lo stabilimento Klopman di Frosinone. Per la prima volta dopo numerosi anni, l’organizzazione sindacale si attesta come la forza più rappresentativa all’interno dell’azienda.
Sui 330 lavoratori votanti, la lista Uiltec ha raccolto ben 99 preferenze, un consenso netto che ridisegna gli equilibri sindacali interni. Il successo della Uiltec ha portato a un cambio di guardia significativo all’interno dello stabilimento.
Il successo è coronato dall’elezione di tre rappresentanti: Alessandra Fraioli: la candidata più votata e prima donna eletta nella lista Uiltec alla Klopman, Diego Roma e Rocco Colafrancesco
Il Segretario Territoriale della Uiltec di Frosinone, Pino Caccianini, ha espresso profonda soddisfazione: “Questo risultato non era scontato. Siamo stati premiati per le politiche messe in campo sul territorio e per la capacità di dialogare apertamente con i lavoratori. Esprimo un grande ringraziamento per la fiducia accordataci”.
Caccianini ha poi rivolto un ringraziamento speciale a tutta la lista e ai collaboratori per l’impeccabile lavoro svolto: “Lavoreremo per costruire un percorso basato sull’equilibrio e sul costante rispetto delle regole, nell’interesse esclusivo dei lavoratori”.