Risultato elettorale del centrodestra: in Abruzzo e nella Provincia di Latina, Forza Italia si conferma secondo partito della coalizione. Gianluca Quadrini: “ F. I. un partito solido, centrale e punto di riferimento del centrodestra.”

Le elezioni regionali in Abruzzo si sono concluse con la riconferma del candidato di centrodestra Marco Marsilio con il 53,52%, con oltre il 14% dei consensi attestati da Forza Italia, mentre il centrosinistra si ferma al 46,48%. Anche in provincia di Latina il centrodestra è risultato essere il primo partito con il 30,6% delle preferenze provenienti da Forza Italia. In entrambe le tornate elettorali il partito fondato da Silvio Berlusconi si conferma come secondo della coalizione.” Forza Italia ha confermato la sua centralità nelle elezioni regionali in Abruzzo e nella provincia di Latina, attestandosi come una delle principali forze politiche del Paese e facendosi sempre più largo tra Fratelli D’Italia e il Partito Democratico.” Sottolinea in una nota Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo di Forza Italia in provincia di Frosinone. “Questo risultato rappresenta un importante successo e dimostra il forte sostegno tra gli elettori grazie alla credibilità, affidabilità e alla concretezza degli esponenti del partito. Ora ci aspettano altri importanti appuntamenti. Continueremo a lavorare con impegno e determinazione per ottenere risultati positivi perché è necessario proseguire sulla strada dell’unità e della coesione per affrontare al meglio le sfide future.” Il Presidente del Gruppo di forza Italia in Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, si complimenta e augura buon lavoro Vincenzo Mattei per Fondi, Gianluca Taddeo per Formia, Barbara Cerilli per Terracina e Luca Gallinaro per Gaeta eletti in consiglio provinciale di Latina.

COMUNICATO STAMPA