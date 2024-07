Ristrutturazione Stadio Comunale Giacinto Ricci di Pofi: Un Nuovo Capitolo per lo Sport Locale

L’Amministrazione Comunale di Pofi è lieta di annunciare il completamento dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi e dell’ingresso dello Stadio Comunale Giacinto Ricci. Questo importante intervento è stato possibile grazie al contributo della Regione Lazio, che ha stanziato circa 50.000 euro per il progetto.

L’intervento di ristrutturazione ha permesso di consolidare esternamente le due aree principali dello stadio, di tinteggiare e dare un nuovo volto alla facciata e, soprattutto, di rimettere a nuovo gli infissi e tutte le componenti interne. L’ingresso dello stadio è stato completamente rinnovato, inclusi i bagni, migliorando notevolmente l’aspetto e la funzionalità dell’impianto.

Oggi, con orgoglio, riconsegniamo alla comunità uno stadio modernizzato e più funzionale. Questo intervento rappresenta l’impegno concreto dell’amministrazione comunale per il miglioramento delle infrastrutture sportive locali. Negli ultimi due anni, infatti, abbiamo investito circa 75.000 euro nello stadio Giacinto Ricci, un’operazione di ristrutturazione e manutenzione tra le più importanti degli ultimi 20 anni, che ha permesso anche un intervento imponente in termini di impiantistica elettrica e di efficientamento energetico del terreno di gioco e degli spogliatoi.

“Questa ristrutturazione segna un passo significativo per il nostro comune e per tutti gli appassionati di sport. Siamo orgogliosi di consegnare ai cittadini uno stadio che non solo è più sicuro e funzionale, ma che rappresenta anche un simbolo del nostro impegno per migliorare la qualità della vita a Pofi e di quanti vivono ed utilizzano l’impianto sportivo “Giacinto Ricci”. Ringraziamo la Regione Lazio per il sostegno economico e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto”, ha dichiarato il Sindaco di Pofi, Angelo Mattoccia.

