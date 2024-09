Rissa nella notte durante una festa: giovane in ospedale con un trauma cranico

Nella notte a Monte San Gioanni Campano in località Colli, durante una festa un giovane di 25 anni è rimasto ferito a causa di una rissa, riportando un trauma cranico e fortunatamente sembra che non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato al nosocomio sorano .Le altre persone coinvolte sono fuggite e le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire agli aggressori.

FOTO ARCHIVIO

