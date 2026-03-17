Rissa davanti a un locale: sei giovani raggiunti da DASPO “Willy”

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Acquafondata (FR), con il supporto dei militari delle Stazioni di Cervaro (FR) e Filignano (IS), hanno notificato sei provvedimenti di DASPO urbano “Willy”, emessi dal Questore di Frosinone su proposta della stessa Stazione dei Carabinieri di Acquafondata.

Il provvedimento riguarda sei giovani, di età compresa tra i 20 e i 24 anni, già noti alle forze dell’ordine e residenti nei comuni di Pozzilli (IS) e Cervaro (FR).

L’adozione della misura trae origine da un episodio avvenuto il 3 settembre dello scorso anno all’esterno di un esercizio pubblico situato nel comune di Viticuso (FR), dove i sei giovani, al termine di una discussione nata per futili motivi, avevano dato luogo a una rissa.

A seguito degli accertamenti condotti dai Carabinieri e della proposta avanzata all’Autorità di pubblica sicurezza, il Questore di Frosinone, dopo accurata istruttoria della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine, ha disposto nei confronti dei sei soggetti il divieto, per la durata di un anno, di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento del comune di Viticuso, nonché di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi nella fascia oraria compresa tra le ore 15.00 e le ore 06.00.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione poste in essere dall’Arma dei Carabinieri per contrastare fenomeni di violenza e garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione.

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