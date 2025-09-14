Rissa allo Scalo di Frosinone durante la festa parrocchiale: tensione tra i residenti

Momenti di paura in via Sacra Famiglia. Sul posto le forze dell’ordine, cittadini chiedono maggiore sicurezza.

FROSINONE – Attimi di forte tensione ieri sera allo Scalo, dove una rissa tra un gruppo di persone è scoppiata in via Sacra Famiglia, nei pressi di un minimarket, proprio durante la festa organizzata dalla parrocchia. L’episodio, avvenuto intorno alle 22, ha coinvolto una quindicina di uomini che hanno dato vita a una violenta colluttazione a colpi di calci, pugni e bottiglie, davanti a centinaia di cittadini e famiglie presenti per l’evento.

La scena, improvvisa e caotica, ha suscitato panico tra i presenti, costringendo molte persone a fuggire per mettersi al riparo. La rissa è durata alcuni minuti, prima che la situazione tornasse alla calma. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per riportare la tranquillità e avviare i primi accertamenti.

Diversi residenti hanno espresso preoccupazione per la sicurezza del quartiere, denunciando episodi di violenza e degrado che – a loro dire – si ripetono con frequenza nella zona. Alcuni testimoni, raccolti anche da organi di stampa locali, hanno lamentato l’assenza di controlli durante la manifestazione e chiesto un presidio più costante delle autorità.

La vicenda ha suscitato anche reazioni politiche: alcuni consiglieri comunali hanno sollecitato l’amministrazione a intervenire con misure più incisive, dal potenziamento della vigilanza alla regolamentazione delle attività commerciali.

L’episodio, avvenuto in un contesto festivo e affollato, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana allo Scalo, una delle aree più sensibili della città.

Foto La Spunta