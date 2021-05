Rissa al matrimonio: botte tra lo sposo e il testimone, la festa finisce in ospedale

Il matrimonio finisce in rissa, e a darsele di santa ragione sono lo sposo e il testimone. È successo a Specchia, nel Salento, e il video del fuori programma nel giorno più bello è diventato virale. Complice qualche brindisi in più e qualche parola di troppo, tra i due amici hanno cominciato a volare pugni. Una rissa selvaggia, tanto da richiedere l’intervento degli altri invitati, sposa compresa, per provare a riportare la calma. Tutto inutile, tanto che qualcuno ha chiamato il 112. I carabinieri sono arrivati quando ormai la rissa era terminata. Ad avere la peggio, il testimone che è stato ricoverato all’ospedale di Tricase.

Foto e fonte Leggo