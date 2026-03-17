Risparmio e investimenti, webinar di Poste Italiane in provincia di Frosinone

“La protezione” e “Il risparmio e gli investimenti”. Sono i temi che verranno affrontati martedì 17 e giovedì 19 marzo, nel corso dei nuovi webinar di educazione finanziaria, completamente gratuiti e rivolti a tutti i cittadini della provincia di Frosinone, organizzati da Poste Italiane e in programma alle 10.00 e alle 16.00.

Nella prima giornata saranno forniti utili suggerimenti su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita, mentre nel corso della seconda giornata verranno prese in esame indicazioni utili su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario. L’appuntamento di martedì alle 10 su “La Protezione” e di giovedì alle 16 su “Il risparmio e gli investimenti” saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS, Lingua Italiana dei Segni.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi.

All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali aperti a tutti, come ad esempio, le “Guide ai momenti della vita” che orientano e incentivano a riflettere per prevenire e gestire situazioni possibili e probabili quali, ad esempio, lo studio dei figli, l’acquisto o la ristrutturazione di una casa, la vita in pensione.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.