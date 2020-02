Risonanza Magnetica, Marcelli: “Vinta una battaglia di tutti”

“È un giorno importante, la battaglia di civiltà che ho intrapreso appena eletto, congiuntamente con il vice presidente della Commissione regionale Sanità Loreto Marcelli, è stata vinta. A distanza di 7 anni e mezzo dall’acquisto della Risonanza Magnetica vediamo finalmente la luce in fondo ad un tunnel di oltre 50 passaggi burocratici, puntualmente documentato attraverso accessi agli atti presso ASL Latina, audizioni in Commissione Regionale Sanità ed interrogazioni parlamentari, come riportato puntualmente da diverse testate giornalistiche. Facciamo gli auguri al sindaco di Formia ed tutti i cittadini del Basso Lazio. Il nostro impegno ora continuerà vigilando sull’erogazione dei servizi previsti. Speriamo sia l’inizio di una svolta, viatico a passi ben più complessi come la realizzazione del Policlinico del Golfo, fortemente voluta dal Governo Conte I che l’ha approvata in consiglio dei ministri ed ora inserita nella programmazione della Regione Lazio. Il Movimento 5 stelle c’è e lotta per alleviare le sofferenze di tutti!”

On. Dott. Raffaele Trano, Comm. VI FINANZE, Cons. Loreto Marcelli, Vice Presidente Comm. SANITA’ Regione Lazio

