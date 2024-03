Risolto il problema del reparto di medicina legale di Sora. Confronto tra la direttrice Pulvirenti e il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini

A seguito della lettera inviata dal Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, alla direttrice della Asl di Frosinone, Sabrina Pulvirenti, nella quale si manifestava la criticità presentata dal personale infermieristico del reparto di medicina legale di Sora, la direttrice si è prontamente adoperata mettendosi in contatto con Quadrini per discutere dei possibili interventi da adottare per risolvere il problema.

Durante il confronto, fa sapere Quadrini in una nota, sono stati esaminati diversi punti e valutate soluzioni a breve e lungo termine, al fine di garantire una maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti all’interno del reparto di medicina legale. “Ringrazio la Dott.ssa Pulvirenti, perché, ancora una volta, ha dimostrato la sua prontezza di azione e la sua sensibilità verso il nostro territorio. Abbiamo avuto un lungo confronto alla fine del quale è stata concordata la necessità di pianificare azioni immediate per fronteggiare la carenza di personale infermieristico, al fine di garantire un adeguato livello di assistenza al cittadino.”

Sono stati programmati ulteriori incontri tra il Presidente del consiglio provinciale, che ha riconfermato la sua piena disponibilità a collaborare, e la direttrice della asl per monitorare l’andamento delle soluzioni adottate e valutare eventuali aggiustamenti in base alle esigenze del reparto di medicina legale. Successivamente il Presidente Quadrini ha avuto anche un contatto con il dirigente delle professioni infermieristiche, Dott. Gennaro Scialò, e insieme hanno trovato delle soluzioni per garantire il servizio e l’efficacia del reparto.