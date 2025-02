RISERVA NATURALE POSTA FIBRENO, BATTISTI (PD) E TIDEI (IV): “BENE L’APERTURA DELL’ASSESSORE RIGHINI, MA IL CONFRONTO ANDAVA FATTO PRIMA”

“Accogliamo l’imminente convocazione della Commissione Ambiente sugli enti parco annunciata dall’assessore Righini, con l’audizione dei soggetti coinvolti. È un passaggio necessario, che avevamo sollecitato con la nostra interrogazione, ma riteniamo che il confronto con gli enti locali e le comunità andasse avviato sin dall’inizio e non solo a seguito delle nostre richieste. L’accorpamento della Riserva Naturale di Posta Fibreno al Parco dei Monti Simbruini è apparso del tutto fuori contesto a chi, come il Comune di Posta Fibreno e le associazioni che da anni lavorano per la valorizzazione del sito, conosce il territorio e il suo valore. Siamo pronti a portare il nostro contributo per tutelare le realtà locali e il lavoro degli enti che, in questi anni, hanno garantito il funzionamento e la protezione delle nostre aree naturali. È fondamentale affrontare con attenzione sia gli aspetti giuridici sia quelli legati alla gestione, ascoltando le esigenze dei territori e garantendo che ogni decisione sia presa con criterio e visione”.

Così in una nota le consigliere regionali del Lazio Sara Battisti (PD) e Marietta Tidei (IV) in merito alla discussione in Consiglio regionale dell’interrogazione presentata sugli accorpamenti delle riserve naturali.“Occorre garantire – proseguono – un criterio di omogeneità territoriale e ambientale nelle decisioni che verranno prese, intervenendo con i necessari correttivi per migliorare la governance senza penalizzare le realtà già operative. L’apertura al dialogo da parte dell’assessore è un segnale positivo, ma ribadiamo che questa interlocuzione sarebbe dovuta partire prima, coinvolgendo fin da subito chi opera sul territorio. Ci auguriamo che il confronto in Commissione sia concreto e produttivo, e continueremo a vigilare affinché nessuna scelta venga calata dall’alto senza la giusta concertazione. Non penalizzare i territori sarà il nostro obiettivo”.