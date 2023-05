Riscossa la vincita da 133 mila euro al SuperEnalotto

ROMA – È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con 3 punti 4, 4 punti 3, 3 punti 4S, e 4 punti 3S del valore totale di € 133.598,76 realizzata nel concorso n. 15 di sabato 4 febbraio 2023. La giocata, riporta Agipronews, è stata convalidata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria D’Alfonso in Via Tacito, 38 a Roma e la combinazione vincente è stata 3, 42, 46, 49, 68, 81, J 4, SS 81.

“Franco”, nome di fantasia scelto dal vincitore, un dipendente pubblico sposato e riservato è sempre stato costante nel mettere in gioco le “sue” date. Infatti, gioca da molto tempo a SuperEnalotto, seppur non a tutti i concorsi, e utilizza sempre la stessa schedina, con gli stessi numeri. “Il giorno in cui ho giocato è stato un giorno ordinario: ho lavorato e fatto le solite spese e commissioni. Non avevo sogni che volevo realizzare, non oltre quelli che ho sempre avuto. Sono passato però davanti ad una ricevitoria e ho giocato, questa volta d’istinto, una giocata con numeri casuali”.

“Ho controllato l’estrazione sulla App di SuperEnalotto solo dopo due giorni dalla giocata. Non erano i miei soliti numeri, non avevo nemmeno pianificato di giocare e tanto meno pensavo di poter vincere. Ero così certo di non aver vinto nulla che pensavo che l’App non funzionasse e di non avere la connessione. È stata una vera e inaspettata sorpresa. Euforia e un tumulto di emozioni mi hanno assalito come un fiume in piena. Poi, passata la tempesta emotiva, mi sono rilassato e ho ripreso a lavorare”.

Con i soldi della vincita per il momento Franco pagherà parte del mutuo e con calma pianificherà come investire la restante parte del denaro. “Sono felice di poter realizzare qualche progetto importante ma, soprattutto, sono certo che la mia vita non cambierà ma tutto sarà più leggero e roseo. La vincita ti fa essere più ottimista ed è questo il valore più grande che la fortuna mi ha regalato”.

RED/Agipro

Foto archivio