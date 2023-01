Rischio guerra mondiale, l’Oms aggiorna la lista dei medicinali: «Quali usare in caso di emergenza nucleare»

«Se i tank russi arriveranno a Kiev, allora sarà la terza guerra mondiale». Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha rievocato il timore più grande, che afflige le coscienze dal febbraio 2022, quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Il rischio di un grande conflitto non è mai stato scongiurato, ma è rimasto ad aleggiare come un fantasma in tutti questi mesi. E anche l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avverte i governi: «È essenziale che siano preparati a proteggere la salute delle popolazioni in caso di emergenza nucleare».

L’Oms ha aggiornato l’elenco di medicinali che dovrebbero essere immagazzinati per le emergenze radiologiche e nucleari, insieme a consigli politici per la loro gestione appropriata. Queste scorte includono medicinali che prevengono o riducono l’esposizione alle radiazioni o curano le lesioni una volta che si sia verificata l’esposizione.

«Nelle emergenze da radiazioni, le persone possono essere esposte a radiazioni a dosi che vanno da trascurabili a pericolose per la vita. I governi devono rendere disponibili i trattamenti per chi ne ha bisogno, in tempi rapidi – ha dichiarato Maria Neira dell’Oms – È essenziale che i governi siano preparati a proteggere la salute delle popolazioni e a rispondere immediatamente alle emergenze. Ciò include la disponibilità di scorte pronte di medicinali salvavita che ridurranno i rischi e cureranno le lesioni causate dalle radiazioni».

I potenziali scenari considerati nella pubblicazione includono emergenze radiologiche o nucleari presso centrali nucleari, strutture mediche o di ricerca o incidenti durante il trasporto di materiali radioattivi, nonchè usi intenzionali di materiali radioattivi con intenti dolosi. (Fonte Leggo )- foto archivio