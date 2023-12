Rischio chiusura per Campo Staffi, andato deserto il secondo bando per la gestione degli impianti sciistici

Il secondo bando per la gestione degli impianti sciistici di Campo Staffi, che scadeva oggi alle ore 12:00 è andato deserto. Nonostante le migliorie attuate dall’Amministrazione Comunale di Filettino, che hanno sollevato alcune incombenze economiche presenti nel primo avviso rendendo più appetibile l’interesse delle ditte, non è stata presentata alcuna offerte. Il Sindaco Paolo De Meis, ha informato la popolazione attraverso un comunicato/video l’esito della gara: “Gli Impianti di Campo Staffi sono pronti, con i collaudi effettuati, purtroppo anche con delle migliorie inserite in questo secondo bando a favore del “probabile gestore”, non c’è stata la risposta che si aspettava. Purtroppo è emerso un altro problema, e cioè che molte ditte titolari del codice ADECO hanno la difficoltà di avere la figura dei capo servizi, qui a Filettino ce ne sono due, che da subito sono stati contattati , ma che per altri impegni non possono attivarsi. L’Amministrazione ha lavorato con impegno e determinazione affinchè tutto fosse pronto, e lo abbiamo fatto bruciando i tempi, speravamo di avere un gestore, ma non è andata così. Ora c’è da ragionare sulla situazione per trovare una soluzione: Campo Staffi è il cuore di Filettino e la situazione coinvolge tutti indistintamente dal singolo cittadino ai commercianti, ed anche quelli che hanno sempre remato contro annunciando sin da subito che il bando sarebbe andato deserto. Cercheremo di trovare una soluzione e nella massima trasparenza verrà comunicata”. Questo secondo bando non ha avuto l’esito aspettato, sotto l’aspetto tecnico, il Comune ha adempiuto al suo compito presentando una struttura collaudata e pronta all’apertura, ed ora c’è bisogno di uno slancio, c’è bisogno che l’amore per questo territorio che tanti hanno sempre esaltato, venga dimostrato salvando la stagione e non continuando a stare in disparte a guardare, c’è bisogno di agire.

COMUNICATO STAMPA