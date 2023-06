Rischio chiusura del reparto malattie infettive dell’ospedale Spaziani. Il grido di allarme di Gianluca Quadrini

Il presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini allarmato per la notizia della chiusura del reparto di malattie infettive dell’ospedale Spaziani in una nota commento quanto sta accadendo come un fatto di estrema gravità “la probabile chiusura del reparto di malattie infettive dell’ospedale Spaziani per sopperire alla mancanza di personale è un fatto di estrema gravità, soprattutto a seguito del periodo passato del covid. Sono sconcertato tanto quanto lo sono gli operatori sanitari. Parliamo di una struttura ospedaliera nel capoluogo di provincia, che raccoglie un bacino di utenza molto grande, di un reparto storico che nel periodo del COVID si è distinto per le capacità degli operatori. Come si può pensare che un punto di riferimento così possa essere chiuso? Bisogna intervenire su questa cosa, bisogna tutelare i nostri pazienti e le loro famiglie, bisogna tutelare i lavoratori. Mi batterò affinchè si prendano provvedimenti immediati per scongiurare la chiusura del reparto. Investito dei questa problematica il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il Direttore della direzione regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, Andrea Urbani.”

COMUNICATO STAMPA