Riscaldamento globale: gli effetti sulla salute

Nonostante le recenti, avverse manifestazioni meteorologiche, dal punto di vista del clima il 2020 è – al momento – uno dei tre anni più caldi di sempre, dopo il 2016 e il 2019. Lo ha dichiarato l’Organizzazione meteorologica mondiale (in inglese World Meteorological Organization – WMO) nel rapporto State of the Global Climate 2020, basato per ora sui dati raccolti tra gennaio e ottobre.

DI TROPPO CALDO GIÀ SI MUORE. Gli effetti di tutto questo sulla salute mondiale sono già presenti, e sarebbe sbagliato aspettarsi che rubino titoloni da prima pagina: sono, piuttosto, erosivi e silenziosi, destinati a una crescita progressiva che sta però presentando un conto salato. Un altro documento pubblicato in questi giorni, il 2020 Report of the Lancet Countdown, li descrive bene: l’impatto del global warming sul benessere e la sopravvivenza della nostra specie è più infido e sottile dei collassi per i colpi di calore, che comunque si verificano, soprattutto tra gli anziani dell’emisfero settentrionale.

MENO CIBO E MENO OSPEDALI. Il rapporto sul Lancet prende in esame 40 indicatori che collegano riscaldamento globale e salute. Uno di questi è la sicurezza alimentare, minacciata dagli eventi climatici estremi che dal 1981 al 2020 hanno portato a un calo della resa dei principali raccolti mondiali del 5,6%. Avere un’alimentazione sana e adeguata sta diventando sempre più difficile. Come se non bastasse, il global warming mette fisicamente a rischio la tenuta delle strutture sanitarie pubbliche, minacciate da incendi, uragani, inondazioni e altri sempre più frequenti disastri naturali.

INFEZIONI E PANDEMIE. L’aumento delle temperature crea condizioni più favorevoli alla diffusione di infezioni e parassitosi potenzialmente letali, come malaria, dengue e colera, e aumenta (attraverso il degrado degli habitat naturali) le probabilità che malattie zoonotiche emergenti passino dagli animali all’uomo, con gli effetti devastanti che abbiamo osservato quest’anno. Tutte queste cause hanno fatto sì che nel 2018 296.000 persone tra gli over 65 siano morte per le conseguenze del global warming, un aumento del 54% dei decessi di questo tipo rispetto al 2000. Per ridurre il rischio di futuri, più lugubri bollettini dobbiamo affrontare l’emergenza climatica con gli stessi sforzi condivisi che abbiamo messo in campo contro la CoViD-19. I benefici si conteranno in vite umane risparmiate. foto e fonte focus.it