Risanamento rete idrica: riprendono da lunedì 17 i lavori di Acqualatina a Cori e Giulianello

Con una nota specifica, Acqualatina S.p.A. ha comunicato all’Amministrazione comunale di Cori che dal 17 marzo 2025 inizieranno di nuovo i lavori, fermi purtroppo da tempo, per la posa di una nuova condotta idrica in via San Nicola strada provinciale, nel tratto interno al centro abitato dal km 3 + 710 al km 4 + 0 10. Riprenderanno inoltre, per essere così completati, i lavori su talune strade comunali finalizzati al risanamento della rete idrica e iniziati già nel 2024 in via Casalotto, via Arboreto e via Colle Pigna.

Soddisfazione manifestano il sindaco, Mauro Primio De Lillis, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani, che da mesi sollecitano, oltre alla risoluzione delle altre criticità presenti sul territorio, questo intervento di completamento di un’azione iniziata già da tempo.