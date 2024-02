Riqualificazione parchi gioco, endometriosi e sostegno a categorie fragili: Coladarci (Scelgo Fiuggi) incalza la maggioranza Baccarini

Il 27 marzo è la giornata mondiale per la sensibilizzazione rispetto all’endometriosi. Il nostro auspicio è che per quella data a Fiuggi sia tutto pronto per l’installazione di una panchina di colore giallo con una targa contenete QR code scansionabile collegato ad un video esplicativo, per la sensibilizzazione della diagnosi precoce ed il contrasto delle conseguenze dovute all’endometriosi con l’adesione all’iniziativa “Sediamoci sul giallo Endopank” dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte”. Questo segnale importante è previsto in attuazione di una nostra mozione, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale il 12 giugno del 2023. Nello stesso Consiglio Comunale, peraltro avevamo anche chiesto l’impegno del Sindaco e della Giunta tutta ad avviare un piano di riqualificazione dei parchi giochi, aderendo alla programmazione proposta dall’Unicef per le città amiche dei bambini: parte del lavoro è stato fatto presso il parco Helmsted, ma siamo ancora molto lontani dalla visione futuristica ed inclusiva alla quale avevamo fatto appello. Ci tengo a sottolineare che in qualità di opposizione ci siamo sempre assunti l’impegno e l’obbligo di portare a compimento le nostre proposte con meticolosità e serietà e non intendiamo venir meno a questo impegno. Anche la richiesta di istituire un tavolo permanente per il sostegno alle categorie fragili, il contrasto al disagio, la prevenzione di fenomeni di dipendenza e la sicurezza urbana, partecipato da comune di Fiuggi, Dirigenti scolastici delle scuole di primo e secondo grado e forze dell’ordine va in questa direzione. Fare opposizione significa restare nonostante tutto e respingere un sistema compromissorio che apre in generale a larghe coalizioni.

Così in una nota Valentina Coladarci, consigliera di minoranza del gruppo Scelgo Fiuggi.

COMUNICATO STAMPA