“Riqualificazione della SR82″, il M5S Sora esprime soddisfazione

Con la seguente nota stampa, il M5S Sora esprime la propria soddisfazione per il risultato conseguito dal Consigliere Regionale Loreto Marcelli, consistente nella riqualificazione del tratto di strada SR82, snodo viario che collega Sora ed Isola del Liri. Come già ricordato dal Consigliere, dall’ultima volta che vennero stanziati fondi per la manutenzione del tratto sono ormai passati quasi due decenni.Il diretto interessamento della Regione Lazio è frutto di un lavoro di denuncia portato avanti da Marcelli che, a seguito delle svariate segnalazioni pervenutegli dal Movimento 5 Stelle Sora e da singoli cittadini della zona interessata, si è prontamente attivato per cercare una soluzione al problema, che non si è fatta attendere. L’obiettivo raggiunto si aggiunge ai numerosi risultati già conseguiti per il territorio ciociaro.

comunicato stampa