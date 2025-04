Ripristino del ponte sul Garigliano, intesa tra Frosinone e Caserta. Protocollo firmato tra i Presidenti delle due Province

Protocollo d’intesa tra le Province di Frosinone e Caserta sottoscritto questa mattina a Palazzo Iacobucci tra i Presidenti Luca Di Stefano e Marcello De Rosa.

Al centro del protocollo la risoluzione sulle emergenze territoriali, ambientali, economiche e sociali derivanti dalla limitazione al traffico pesante sul ponte sul Garigliano, sito in territorio di Rocca d’Evandro e confinante con il territorio di Sant’Ambrogio sul Garigliano.

La strada provinciale in questione è la numero 157 e rappresenta una delle arterie più importanti, oltre che trafficate, tra la zona costiera e l’area nord della provincia di Caserta con il territorio del basso Lazio. Il ponte è attualmente soggetto a un’ordinanza di limitazione di carico mentre sarebbe di fondamentale importanza adeguarlo non soltanto per l’accessibilità e la mobilità tra i due territori provinciali suddivisi dal fiume Garigliano, ma anche per l’integrazione socio economica delle due differenti realtà geografiche.

Una limitazione che ad oggi condiziona pesantemente l’assetto della mobilità interprovinciale, obbligando i mezzi pesanti ad effettuare un lunghissimo tragitto per attraversare il fiume e comportando, di conseguenza, un aumento del traffico veicolare in particolare nei centri urbani.

Il protocollo d’intesa tra la Provincia di Frosinone e la Provincia di Caserta si inserisce in questo quadro, ponendosi come obiettivo il ripristino dell’esercizio del ponte sul Garigliano attraverso dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza. La Provincia di Caserta, come “Ente capofila”, procederà con la progettazione dell’intervento, la procedura di gara e la realizzazione dello stesso, mentre la Provincia di Frosinone si impegna ad attuare tutto quanto necessario per agevolare la progettazione e a rimuovere eventuali ostacoli che dovessero presentarsi nel corso della realizzazione dell’intervento.

I due enti finanzieranno i lavori al cinquanta per cento.

“La sottoscrizione del protocollo d’intesa e il conseguente ripristino del ponte è fondamentale per il miglioramento della viabilità interprovinciale, soprattutto al fine di potenziare la sicurezza di tutti i cittadini e per rendere agevolmente raggiungibili sia i luoghi turistici che le zone produttive presenti sui due territori”, hanno commentato all’unisono i due Presidenti di Provincia, Luca Di Stefano e Marcello De Rosa. “L’impegno sarà reciproco, come pure le responsabilità”, hanno aggiunto sottolineando come il protocollo sarà vincolante e manterrà la sua validità fino alla completa attuazione dell’intervento.

