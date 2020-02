Ripristinata corsa Veroli, Città Bianca, Giglio, Torrice, FR. Quadrini ringrazia Cotral per la tempestività

A seguito della richiesta di ripristino della corsa Veroli, Città Bianca, Giglio, Torrice, Frosinone, fatta a Cotral da parte del consigliere provinciale e presidente della XV Comunità Montana Gianluca Quadrini si rende noto che la stessa sarà riattivata già da lunedì prossimo. Si tratta, infatti, di un tragitto importante per tanti utenti.“Un Ringraziamento a Cotral spa con il capo area dott. Carlo Petrolini per la disponibilità nell’aver tempestivamente risolto la problematica. -ha dichiarato Quadrini-. Questa è una corsa importante, funzionante dal lunedì al sabato, scolastica e non solo, visto che il servizio collega anche l’utenza con il nosocomio di Veroli “Città Bianca”. Fondamentale altresì, per lo stesso Liceo scientifico di Veroli, che svolge lezione anche di sabato.”

COMUNICATO STAMPA

