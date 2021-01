Dopo gli appuntamenti del periodo giugno-luglio 2020, riprende il ciclo di incontri online denominato “Cittadini in movimento verso Sora 2021”, organizzato dal M5S Sora per affrontare i principali temi della vita sociale e economica della città in vista dell’appuntamento elettorale amministrativo di questo anno.Venerdì 22 sarà affrontato il tema del ruolo e dell’attività svolta dagli amministratori comunali grazie al confronto che si svilupperà con alcuni ospiti in rappresentanza delle figure del sindaco, dell’assessore e del consigliere comunale.La videoconferenza, che sarà moderata da Fabrizio Pintori, consigliere comunale di Sora, si aprirà con i saluti del Consigliere Regionale Loreto Marcelli e parteciperanno Carlo Colizza, sindaco di Marino (Roma), Domenico Colnaghi, assessore alle Risorse finanziarie del Comune di Lissone (MB).Per partecipare alla videoconferenza è necessario collegarsi dalle al seguente link: https://meet.google.com/ayh-wstp-fgul’accettazione delle richieste di partecipazione avverrà dalle ore 21.15, mentre la videoconferenza inizierà alle ore 21.30.

Le attiviste e gli attivisti del M5S Sora

comunicato stampa